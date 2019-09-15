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Эксперт по этикету вспомнил, как готовил Маркл к чаепитию с королевой

По словам Эдмунда Фрая, после занятия Меган прониклась симпатией к Англии.

Эксперт по этикету вспомнил, как готовил Маркл к чаепитию с королевой
Меган Маркл Фото: globallookpress.com

38-летняя Меган Маркл еще до свадьбы с принцем Гарри тщательно готовилась к знакомству с британской королевской семьей. Для этого ей пришлось брать уроки этикета в США. Она обратилась к педагогу Эдмунду Фраю. Этот эксперт по этикету родом из Англии. В одно время он переехал в Калифорнию, где основал свою школу, в которой проводит традиционные чаепития, пишет Daily Mail.

На урок Маркл записалась под чужим именем – кто-то из близких Меган забронировал для нее занятие. По словам Фрая, современное поколение мало знает о традициях. Он полагает, что молодые люди даже не представляют, как правильно вести себя за столом.

«Приходят к нам в основном, чтобы узнать: «Что нам делать, когда мы окажемся на светском мероприятии?». В подобном положении оказалась и Меган. Она понимала, что ее ждет чаепитие с королевой», — высказался эксперт по этикету.

Для Меган Маркл Эдмунд Фрай провел двухчасовой урок. Во время общения у эксперта сложилось впечатление, что на тот момент будущая жена принца Гарри не только изучила принципы поведения за столом, но и прониклась симпатией к Англии. По признанию педагога, у Маркл появилось желание продолжить уроки.

Напомним, недавно Меган Маркл презентовала в Лондоне свою линию одежды. Это мероприятие стало ее первым официальным появлением на публике после окончания декретного отпуска. Гости отметили, что спустя четыре месяца после родов герцогиня смогла вернуть былую форму.

Во время презентации супруга принца Гарри много общалась с присутствующими. Она не ограничивалась рукопожатиями и в момент приветствия часто обнимала гостей, как это делала покойная принцесса Диана.

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Эксперт по этикету вспомнил, как готовил Маркл к чаепитию с королевой
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