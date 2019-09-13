Эксперт по языку тела назвал сходство в поведении Маркл и леди Ди

Супруга принца Гарри, как и Диана, не ограничивается рукопожатиями на официальных мероприятиях.

Накануне Меган Маркл представила в Лондоне свою капсульную коллекцию женской офисной одежды. Этот выход в свет стал для нее первым официальным появлением на публике после окончания декретного отпуска.

Во время презентации Маркл была общительна со всеми гостями и не стеснялась демонстрировать теплые чувства на публике. Герцогиня обнимала своих коллег по проекту, а также гостей мероприятия. Другие представители британской королевской семьи обычно ведут себя более сдержанно.

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По словам бывшего дворецкого принца Чарльза Гранта Хэрролда, таким образом Меган Маркл показывает, что «британская королевская семья – это современная семья XXI века». Он также отметил, что супруга принца Гарри также продолжает традицию Леди Дианы, которая часто обнимала взрослых и детей, сообщает издание Marie Claire. Так бывшая актриса создала новую зону комфорта для людей.

При этом Кейт Миддлтон ведет себя более сдержанно. Во время общения на официальных мероприятиях она ограничивается рукопожатием. Разницу в поведении Маркл и Миддлтон объяснил эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Она полагает, что все дело в статусе Меган и Кейт, с которым они пришли в королевскую семью.

«Меган была успешной и известной сама по себе, привнесла свой образ действий», — отметила Джеймс.

Говоря о Миддлтон, эксперт обратила внимание, что быть женой будущего короля в целом стало «единственной карьерой» герцогини Кейт.

По мнению Джеймс, в этом контексте еще имеют большое значение традиций двух стран – США и Великобритании. В Штатах, где ранее жила Маркл, объятия во время приветствия – привычное дело. Если говорить о британцах, то они держат людей на расстоянии вытянутой руки, поэтому и ограничиваются рукопожатием.

Напомним, в Лондоне Маркл представила коллекцию одежды, часть средств от продаж которой пойдут на счет организации Smart Works. С ней супруга принца Гарри на протяжении многих лет сотрудничает. Smart Works помогает женщинам трудоустроиться.