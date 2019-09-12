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Похудевшая после родов Меган Маркл презентовала коллекцию одежды

На мероприятии она появилась в белой рубашке и брюках с высокой талией, которые выгодно подчеркнули ее фигуру.

Похудевшая после родов Меган Маркл презентовала коллекцию одежды
Меган Маркл Фото:globallookpress.com

Супруга принца Гарри Меган Маркл после поездки в США вернулась в Великобританию, где почти сразу приступила к работе. Накануне она представила в Лондоне свою капсульную коллекцию одежды под названием Smart Works.

Над нарядами Меган Маркл работала совместно с несколькими брендами. В частности, герцогине помогала дизайнер Миша Нону, с которой бывшая актриса дружит. Отметим, что эта коллекция стала ее дебютной.

Презентация состоялась на крыше магазина John Lewis & Partners, который располагается на Оксфорд-стрит. На мероприятии Маркл появился в вещах из своей же коллекции. Для выхода в свет она выбрала классическую белую рубашку и брюки с высокой талией. Свой образ дополнила классическими лодочками и массивными золотыми браслетами с темными камнями. Ранее эти украшения носила покойная принцесса Диана.

Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру жены принца Гарри, которая родила наследника Арчи всего четыре месяца назад. Кстати, этот выход в свет стал для Меган Маркл первым официальным появлением на публике после того, как завершился ее декретный отпуск.

Коллекция одежды герцогини Сассекской состоит исключительно из деловой одежды: рубашек, брюк, жакетов, платьев и сумок.

Часть денег от продажи переведут на счет организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу. С ней не один год сотрудничает Маркл.

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Похудевшая после родов Меган Маркл презентовала коллекцию одежды
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