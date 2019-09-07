Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу

Как стало известно People, Герцогиня отправилась в студию Modo Yoga, которая располагается в нью-йоркском районе Вест-Виллидж. Это отличное место, чтобы успокоить нервы и отойти от смены часовых поясов. 38-летняя Меган присоединилась к группе из 60 человек, как обычная посетительница. Конечно же, все узнали знаменитую актрису и королевскую особу. В классе йоги люди просто мило улыбались Меган, а та отвечала им в ответ.

Неудивительно, что первой остановкой Маркл в США была студия йоги. Жена принца Гарри занимается гимнастикой давно и основательно, да и мама Герцогини- Дория Рагланд является инструктором по йоге в Лос-Анджелесе. Именно она привила любовь дочери к этому занятию.

Это не первый раз, когда Меган Маркл обращается к йоге, чтобы победить усталость от путешествий. Во время королевского тура в октябре прошлого года она встала в половину пятого, чтобы бороться со сменой часовых поясов, занимаясь по утрам.

Тем временем, Принц Гарри и 4-месячный сын Арчи остались в Виндзоре. Это первый раз, когда Меган путешествует без ребенка.