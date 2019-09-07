НОВОСТИ

Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу

Преодолев океан, молодая мама предпочла отдыху и сну занятия в зале.

Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу
Меган Маркл занимается йогой. ФОТО: GETTY IMAGES

Как стало известно People, Герцогиня отправилась в студию Modo Yoga, которая располагается  в нью-йоркском районе Вест-Виллидж. Это отличное место, чтобы успокоить нервы и отойти от смены часовых поясов. 38-летняя Меган присоединилась к группе из 60 человек, как обычная посетительница. Конечно же, все узнали знаменитую актрису и королевскую особу. В классе йоги люди просто мило улыбались Меган, а та отвечала им в ответ.

Неудивительно, что первой остановкой Маркл в США была студия йоги. Жена принца Гарри занимается гимнастикой давно и основательно, да и мама Герцогини- Дория Рагланд является инструктором по йоге в Лос-Анджелесе. Именно она привила любовь дочери к этому занятию.

Это не первый раз, когда Меган Маркл обращается к йоге, чтобы победить усталость от путешествий. Во время королевского тура в октябре прошлого года она встала в половину пятого, чтобы бороться со сменой часовых поясов, занимаясь по утрам.

Тем временем, Принц Гарри и 4-месячный сын Арчи остались в Виндзоре. Это первый раз, когда Меган путешествует без ребенка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Меган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодня

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу
Интересно?
Поделись с друзьями: