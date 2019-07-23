Королева Елизавета лично пробует еду своих охранников

Ее Величество должна сама убедиться, что ее работники нормально питаются.

У членов британской королевской семьи множество обычаев и традиций, которые сложно понять обычному человеку. Так, недавно стало известно, что глава монархии и наследный принц не покидают Букингемский дворец без запасов собственной крови на случай экстренного переливания и траурного наряда, если придется экстренно прибыть на чьи-то похороны.

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Но оказывается, повышенное внимание августейшие персоны уделяют не только себе, но и своим подданным. Как сообщает Express, у королевы Елизаветы есть правило — лично пробовать еду, приготовленную для ее охраны.

«Несколько лет назад она заявила командующему, что желает удостовериться, что питание ее защитников на должном уровне», — приводит издание слова источника.

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Он добавил, что с тех пор это стало настоящей традицией. Ее Величество пробует всю еду, приготовленную для охраны, отправляясь для этого на кухню. В случае, если ей кажется, что блюдо недостаточно свежее или питательное, оно выбраковывается и повар получает задание приготовить новое.