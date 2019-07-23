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Королева Елизавета лично пробует еду своих охранников

Ее Величество должна сама убедиться, что ее работники нормально питаются.

Королева Елизавета лично пробует еду своих охранников
Королева Елизавета лично пробует еду своей персональной охраны Фото: Globallookpress.com

У членов британской королевской семьи множество обычаев и традиций, которые сложно понять обычному человеку. Так, недавно стало известно, что глава монархии и наследный принц не покидают Букингемский дворец без запасов собственной крови на случай экстренного переливания и траурного наряда, если придется экстренно прибыть на чьи-то похороны.

Но оказывается, повышенное внимание августейшие персоны уделяют не только себе, но и своим подданным. Как сообщает Express, у королевы Елизаветы есть правило — лично пробовать еду, приготовленную для ее охраны.

«Несколько лет назад она заявила командующему, что желает удостовериться, что питание ее защитников на должном уровне», — приводит издание слова источника.

Он добавил, что с тех пор это стало настоящей традицией. Ее Величество пробует всю еду, приготовленную для охраны, отправляясь для этого на кухню. В случае, если ей кажется, что блюдо недостаточно свежее или питательное, оно выбраковывается и повар получает задание приготовить новое.

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Британская королевская семьяБукингемский дворецКоролева Елизавета IIКоролевская охрана

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Королева Елизавета лично пробует еду своих охранников
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