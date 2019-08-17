НОВОСТИ

Не только корги: названы любимые породы собак королевской семьи

Любовь Елизаветы II к собакам уже стала притчей во языцех, однако не одна только королева питает слабость к четвероногим друзьям.

Не только корги: названы любимые породы собак королевской семьи
В королевской семье собак любит не одна Елизавета II. Фото: Global Look Press

Первая собака породы корги по имени Сьюзан появилась у Елизаветы II в 18 лет, после чего эти милые животные сопровождают королеву всю ее жизнь. Королева была так привязана к Сью, что даже взяла ее с собой в медовый месяц с принцем Филиппом.

Раньше у Ее Величества было множество корги, которых она называла «моя семья». Теперь же остались лишь две собаки — Кэнди и Вулкан, которые, кстати снялись вместе со своей венценосной хозяйкой в ролике про Джеймса Бонда.

Меган Маркл не стала обращаться к заводчикам и поступила благородно — взяла бигля по имени Гай из приюта в Канаде, а перед свадьбой перевезла его в Лондон.

У Майка и Зары Тиндолл сразу три собаки — боксер по кличке Свей и два черных лабрадора — Сторм и Пеппер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, пожалуй, самые непритязательные из всех членов королевcкой семьи — у них живет обычный «двортерьер» по кличке Лупо, пишет Hello!.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIзвездные собакиКоролева Елизавета IIсобакисобаки звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не только корги: названы любимые породы собак королевской семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: