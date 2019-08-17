Не только корги: названы любимые породы собак королевской семьи

Любовь Елизаветы II к собакам уже стала притчей во языцех, однако не одна только королева питает слабость к четвероногим друзьям.

Первая собака породы корги по имени Сьюзан появилась у Елизаветы II в 18 лет, после чего эти милые животные сопровождают королеву всю ее жизнь. Королева была так привязана к Сью, что даже взяла ее с собой в медовый месяц с принцем Филиппом.

Раньше у Ее Величества было множество корги, которых она называла «моя семья». Теперь же остались лишь две собаки — Кэнди и Вулкан, которые, кстати снялись вместе со своей венценосной хозяйкой в ролике про Джеймса Бонда.

Меган Маркл не стала обращаться к заводчикам и поступила благородно — взяла бигля по имени Гай из приюта в Канаде, а перед свадьбой перевезла его в Лондон.

У Майка и Зары Тиндолл сразу три собаки — боксер по кличке Свей и два черных лабрадора — Сторм и Пеппер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, пожалуй, самые непритязательные из всех членов королевcкой семьи — у них живет обычный «двортерьер» по кличке Лупо, пишет Hello!.