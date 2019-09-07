В тихом омуте: Елизавета II шесть раз нарушала королевский протокол

Словосочетание «королевский протокол», пожалуй, одно из самых популярных в заметках о венценосной семье. Чаще всего в этом контексте упоминается Меган Маркл. Американская актриса не привыкла к строгому соблюдению правил и частенько пренебрегает ими к неудовольствию британцев.

Однако выяснилось, что слабости присущи не только молодой герцогине. Сама королева Елизавета не раз нарушал правила королевского двора. Издание Insider собрало самые известные промахи ее величества, их получилось шесть.

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1. Королева обняла Мишель Обаму во время визита. Королевский протокол гласит, что визитерам запрещено прикасаться к августейшим особам. Впрочем, бывшая первая леди США и не пыталась этого сделать, правило нарушила сама монархиня, раскрыв объятия ей навстречу.

2. Она позволила Меган остаться в замке на Рождество до свадьбы с принцем Гарри. По правилам, будущей герцогине нельзя было оставаться в замке до получения официального статуса замужней дамы, однако королева с пониманием отнеслась к ситуации и закрыла глаза на этот эпизод.

3. Она приглашает шеф-повара выпить с ней каждое Рождество. Согласно протоколу, столовую в Сандрингемском доме строго запрещено посещать всем, кроме членов венценосной семьи. Но королева сама завела эту традицию, на каждый праздник она приглашает шеф-повара и выпивает с ним по бокалу хорошего шотландского виски.

4. Королева позволяет Кейт Миддлтон фотографировать во время первой поездки в Балморал. Не секрет, что супруга принца Уильяма — фотограф-любитель. Она часто берет с собой камеру и снимает своих детей, мужа и пейзажи. Во время своей первой поездки в замок Балморал королева разрешила Кейт снимать происходящее внутри, хотя это строго запрещено и Миддлтон еще не была ее невесткой, а только встречалась с Уильямом. Елизавета хотела, чтобы Кейт чувствовала себя максимально комфортно и позволила ей заняться любимым делом.

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5. Она принимает цветы от поклонников. Одна из поклонниц королевской семьи рассказала, что пришла с букетом ко дворцу в ожидании кареты королевы. Охрана объяснила ей, что вручить подарок не удастся, так как это строго запрещено. Каково же было их удивление, когда ее величество сама направилась к девушке, взяла цветы и поблагодарила ее.

6. Она разрешила Кейт и Уильяму пригласить кого угодно на свадьбу.

По словам королевского биографа Марсии Муди, Уильяму был представлен список гостей из сотен людей, имеющих важные связи с королевской семьей. Однако, по его словам, бабушка посоветовала ему тотчас же порвать этот список и составить его самостоятельно из людей, которых он сам хотел бы увидеть на празднике.