Матильда Шнурова расплакалась на свадьбе Собчак

Поздравить Ксению Собчак и Константина Богомолова в Музей Москвы приехали их друзья. И не только близкие. Всего на банкете собралось больше 300 человек.

Специально из Санкт-Петербурга прилетела и близкая подруга невесты — ресторатор Матильда Шнурова. Экс-спутница лидера «Ленинграда» не стала шутить про необычную церемонию, а трогательно и искренне поздравила подругу. Когда же Ксения и Константин закружились в танце, гостья расплакалась.

«Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас, невозможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать», — поздравила новобрачных экс-жена Шнура.

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Любопытно, что накануне свадьбы в интервью Tatler Ксения все же объяснила выбор необычной церемонии . Девушка назвала обычные свадьбы чересчур «скучными и правильными». И решила, что этот день должен запомниться. Богомолов же не только поддержал, но и стал режиссером собственного торжества.