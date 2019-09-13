Собчак на свадьбе посвятила Богомолову хит Аллегровой

Телеведущая перед 300 гостями поднялась на сцену, чтобы спеть композицию «Привет, Андрей!».

Ксения Собчак и Константин Богомолов, сыгравшие роскошную свадьбу 13 сентября, не перестают удивлять. Так, Ксения, всегда скептически отзывавшаяся о своих вокальных данных, решила спеть для любимого.

Он затянула хит Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!».

И, возможно, о певческом дебюте Ксении никто бы и не узнал, если не Яна Рудковская, которая ведет трансляцию «свадьбы сентября» в своем Instagram.

«Ксюша, браво! Это, конечно, эверест самоиронии», — подписала видео супруга Евгения Плющенко. Уверены, жених не останется в долгу.

Напомним, новобрачные пригласили более 300 человек в Музей Москвы. Среди гостей на торжестве оказались: Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Дмитрий Маликов, Рената Литвинова, Матильда Шнурова. Банкет продлится до утра.