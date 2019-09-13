НОВОСТИ

Шепелев перестал скрывать лицо сына от Жанны Фриске

Архивные фото с наследником телеведущий позволил показать в передаче "Сегодня вечером".

Шепелев перестал скрывать лицо сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев вот уже четыре года один воспитывает сына Платона, которого родила его гражданская жена Жанна Фриске. Певица скончалась от опухоли мозга летом 2015 года. С родственниками артистки телеведущий предпочитает не общаться. Причины такого решения он не поясняет. Этим летом шоумен смог провести с наследником время в Италии. Он также стал чаще рассказывать о воспитании мальчика и делиться своим опытом с поклонниками.

В шесть лет Платон любит смотреть мультики и есть сладкое. Однако Шепелев не хочет, чтобы его сын был зависим от гаджетов, поэтому позволяет ему играть с планшетом или смотреть мультфильмы только в определенное время. Телеведущий следит за наследником и старается, чтобы он рос счастливым. До недавнего времени Дмитрий прятал лицо сына от общественности. Однако похоже, что он изменил свое решение. Недавно мужчина признался, что мальчик повзрослел.

В соцсети Шепелев поделился кадрами из выпуска передачи «Сегодня вечером», который ведет Максим Галкин. В студии были показаны редкие фото, где телеведущий запечатлен с сыном. Как оказалось, у малыша длинные светлые волосы и лучезарная улыбка. Дмитрий рассказал, что его наследник стал сам одеваться и ему это нравится.

«Самое смешное — это одежда. До сих пор я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял look модный какой-то. А потом я понял, что настало время, когда он не со всем соглашается. У него уже есть свои представления о стиле. Он этим представления неукоснительно следует. То есть, не имеет значения, какая погода за окном, +5 или +25, look будет один и тот же. Он его собрал и им пользуется», — поделился телеведущий.

сын Жанны Фриске. фото
фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Он привел пример. Оказалось, что у Платона есть любимая куртка. Хоть осень и выдалась теплой, он все равно ее носит. Шепелев также отметил, что остался в восторге от беседы с Галкиным. А вот поклонники стали разглядывать малыша. Они удивились тому, как он похож на свою маму. «Дима, как прекрасен ваш с Жанной сын!», «Как сына на Жанну похож», «Это так трогательно, мило и поучительно!», «Дмитрий, отец на все 100 %, очень грамотно подходит ко всем вопросам, при этом у ребёнка есть право выбора и слова», — прокомментировали пост подписчики.

А вы как считаете, на кого больше похож Платон?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеЗвездные детиПлатон Шепелевпрограмма "Сегодня вечером"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шепелев перестал скрывать лицо сына от Жанны Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: