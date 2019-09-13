Шепелев перестал скрывать лицо сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев вот уже четыре года один воспитывает сына Платона, которого родила его гражданская жена Жанна Фриске. Певица скончалась от опухоли мозга летом 2015 года. С родственниками артистки телеведущий предпочитает не общаться. Причины такого решения он не поясняет. Этим летом шоумен смог провести с наследником время в Италии. Он также стал чаще рассказывать о воспитании мальчика и делиться своим опытом с поклонниками.

больше по теме Папа удивился: шестилетний сын Шепелева начал материться Телеведущему пришлось серьезно поговорить с наследником.

В шесть лет Платон любит смотреть мультики и есть сладкое. Однако Шепелев не хочет, чтобы его сын был зависим от гаджетов, поэтому позволяет ему играть с планшетом или смотреть мультфильмы только в определенное время. Телеведущий следит за наследником и старается, чтобы он рос счастливым. До недавнего времени Дмитрий прятал лицо сына от общественности. Однако похоже, что он изменил свое решение. Недавно мужчина признался, что мальчик повзрослел.

В соцсети Шепелев поделился кадрами из выпуска передачи «Сегодня вечером», который ведет Максим Галкин. В студии были показаны редкие фото, где телеведущий запечатлен с сыном. Как оказалось, у малыша длинные светлые волосы и лучезарная улыбка. Дмитрий рассказал, что его наследник стал сам одеваться и ему это нравится.

«Самое смешное — это одежда. До сих пор я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял look модный какой-то. А потом я понял, что настало время, когда он не со всем соглашается. У него уже есть свои представления о стиле. Он этим представления неукоснительно следует. То есть, не имеет значения, какая погода за окном, +5 или +25, look будет один и тот же. Он его собрал и им пользуется», — поделился телеведущий.

Он привел пример. Оказалось, что у Платона есть любимая куртка. Хоть осень и выдалась теплой, он все равно ее носит. Шепелев также отметил, что остался в восторге от беседы с Галкиным. А вот поклонники стали разглядывать малыша. Они удивились тому, как он похож на свою маму. «Дима, как прекрасен ваш с Жанной сын!», «Как сына на Жанну похож», «Это так трогательно, мило и поучительно!», «Дмитрий, отец на все 100 %, очень грамотно подходит ко всем вопросам, при этом у ребёнка есть право выбора и слова», — прокомментировали пост подписчики.

А вы как считаете, на кого больше похож Платон?