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«Не хватает фантазии»: Дмитрий Шепелев не знает, как играть с сыном

Телеведущий обратился к мужской половине подписчиков за помощью.

«Не хватает фантазии»: Дмитрий Шепелев не знает, как играть с сыном
Дмитрий Шепелев не знает во что играть с сыном дома. Фото: globallookpress.com

Похоже, что страница в Instagram телеведущего Дмитрия Шепелева окончательно превратилась в блог молодого отца. В свежем посте он обратился к мужчинам за советом: что делать, когда остаешься с ребенком один на один?

Сначала он привел в пример Европу, где отцы в выходной день забирают детей с собой и гуляют с ними. Впрочем, на планы взрослых мужчин это никак не влияет: если папа собрался пойти в бар, то просто берет ребенка с собой; если на футбол — значит тоже идут вместе.

Про себя Шепелев сказал, что он тоже за активный отдых. На выходных они с 6-летним Платоном чаще всего катаются на велосипедах или скейтах, едят пиццу, а потом смотрят кино.

«Вот с чем у меня совсем плохо, так это с «пап, поиграй со мной». Я начинаю дико тупить, мне не хватает фантазии и быстро становится скучно», — признался Дмитрий.

Поделившись своей проблемой, он спросил у мужчин, что они обычно делают, когда остаются один на один с детьми.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске Шепелев воспитывает сына самостоятельно. С прошлого года он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лада от предыдущих отношений.

Ну что, какой совет дадите молодому отцу?

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«Не хватает фантазии»: Дмитрий Шепелев не знает, как играть с сыном
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