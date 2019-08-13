Дмитрий Шепелев признался, что случайно напугал сына

Дмитрий Шепелев не так давно вернулся из отпуска. Часть июня и весь июль он провел в Европе, путешествуя с сыном Платоном и друзьями по Италии. Последние недели отдыха с ним также разделила мама. Телеведущий делился своими наблюдениями и открытиями. Он даже завел рубрику в соцсети, в которой рассказывает о своем отцовском опыте. Его наследнику Платону, сыну покойной Жанны Фриске, шесть лет, и он активно познает мир.

Ранее Шепелев поведал, что ограничивает ребенка в некоторых моментах. Он не дает ему долго сидеть в смартфоне или планшете, чтобы мальчик не стал зависим от гаджетов. Телеведущий старается как можно больше времени проводить с наследником и дарить ему приятные воспоминания. Но даже у него бывают ситуации, к которым он просто не готов. Дмитрий признался, что напугал своего сына, но это вышло случайно.

По словам гражданского мужа Фриске, он разрешает есть мальчику одну порцию сладкого в день, но на каникулах делает исключения.

«Всё шло хорошо, пока сын не съел в забытьи море шоколада за компанию, а потом спросил, сладкое вообще вредно и почему?! Ну я, как взрослому, не чуя беды, взял да и рассказал всё, что знал, в подробностях. Было там и про „сахар — белый яд“ (боже, откуда у меня это), и про „болезнь диабет“, и даже про зависимость от сладкого. Поговорили. В общем, не собирался, но напугал», — поделился он.

Шепелев даже не представлял, что Платон так впечатлится, что перестанет есть сладкое. Теперь телеведущему приходится заставлять сына есть мороженое. Впрочем, со временем эту проблему Дмитрий надеется решить.

А у вас какие остались страхи из детства?