Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым…»

Листаем летний интернет-дневник популярного телеведущего, в котором он делится подробностями жизни своего сына Платона.

Уже второй месяц Шепелев проводит в Италии на побережье Средиземного моря — телеведущий устроил летние каникулы 6-летнему сыну Платону. Дмитрий не показывает Платона в социальных сетях: «Когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно…» И все же информация о буднях Платона до общественности доходит: дело в том, что этим летом Дмитрий решил стать блогером и на своей страничке в Инстаграме начал в занимательной форме делиться с подписчиками зарисовками из своей жизни и деталями воспитания сына.

Бабушка прилетела

«Мамочка прилетела в гости. Все хорошо, только в аэропорту потеряли ее чемодан, но вскоре пообещали доставить. Я отдал ей свой свитер, рубашку, наскребли всем миром шорты, футболки, купальник. В магазин идти отказывается: «Зачем, если завтра обещали привезти?!» День прошел, второй, третий — не везут чемодан. Подшучиваю над ней. «Иди, — говорю, — Платон, надень свежие трусы и майку. Это как раз то, что не может сделать твоя бабушка». Час назад доставили наконец! Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан, что ли?…

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В продолжение поста о том, как я разыграл маму, хочу сказать вам спасибо за восторженные слова о ней. Я все передал! Она, без сомнений, достойна комплиментов. Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60…»

«Спорт или алкоголь?»

«Я до конца так и не решил: спорт и алкоголь — это норм? Понятно, я не профессионал, не олимпиец, на результат не бегу, но при этом тренируюсь 4-5 раз в неделю. Мне особенно и пить не хочется. Но вы же сами понимаете: лето, вечер, бокал белого холодного, как устоять? У меня была история. Я бежал Гонку героев с хорошим результатом, пригласили в суперфинал, до которого оставался месяц. Ну, думаю, ладно, буду бегать, держать себя в форме. А у меня уже каникулы в Италии, где еда и вино, ну можно не объяснять. В общем, встал я рано утром, пока солнце итальянское еще не жжет, и побежал. А вечером перед этим — флорентийский стейк, пицца с горгондзолой, орнеллайя… все радости. В общем, бегу, а ноги в первый раз в жизни не несут, вот совсем. Я себя и «гедонистом проклятым» обзывал, и заставлял — не бегу, и все. Остановился я и пошел пешком домой, потому что там к завтраку уже блинчики с рикоттой поджидали. И тогда я понял: или спорт, или отдых. Ну а вы как считаете: бокал белого или порции две тирамису вечером после спорта карму портят или все-таки нет?»

Эмоции из детства

«Всегда стараюсь ненавязчиво обращать внимание сына на детали: цвет неба, аромат летних трав, вкус новой еды. Я считаю, что именно из этих мелочей потом складывается ощущение детства. Вспомните сами: живая пойманная рыба, извиваясь, хочет выпрыгнуть из рук, а вы пытаетесь удержать, вкус спелой земляники, которую наспех окатили водой и протягивают на ладони — на, ешь, счастье с разбегу сигануть в воду, успев только поджать колени и зажать нос, и это мгновение, когда жаркую кожу вмиг облизывает прохлада воды. Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви. Каникулы продолжаются…»

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«Почему он мне врет?»

«Я заметил, что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по мелочи.

— Ты как нос разбил?

— А я и не видел, что у меня кровь идет….

Или:

— Объясни, как твои кроссовки оказались в люстре?

— Не знаю. И вообще думал, ты не заметишь.

Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал — типа не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли. Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания. Но ведь я сына не наказываю! Стараюсь спокойно объяснять или вообще перевести в шутку. Тогда почему он подвирает?»