Ксения Собчак может стать ведущей «Пусть говорят»

Ксения Собчак готовится стать ведущей Первого канала. Светская львица появится в эфире одного из самых рейтинговых развлекательных шоу, на что прозрачно намекает ролик, опубликованный на сайте телеканала.

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В постановочном видео Собчак принимает ванну при свечах. Нежась в пене, она звонит Андрею Малахову и заявляет, что вскоре ее жизнь сильно изменится.

«Привет, Андрей! Представляешь, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», – произносит Ксения, после чего в трубке раздается звук выстрела.

Предположительно, звезда будет вести программу «Пусть говорят». По крайне мере, именно эту передачу в свое время со скандалом покинул Малахов, который сейчас остается ведущим шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». На замену Малахову в шоу пришел Дмитрий Борисов.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, в жизни телеведущей произошли другие радостные перемены. Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, роман с которым она перестала скрывать после расставания с Максимом Виторганом.

В ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». А из Дворца бракосочетаний, будучи уже в статусе законных супругов, молодожены отбыли, удобно устроившись в задней части салона похоронной машины, где обычно размещают гроб с покойником.