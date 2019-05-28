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Девица нарасхват: Ксения Собчак получила предложение от Первого канала

Совсем недавно светская львица стала генеральным продюсером телеканала Super и вот новое предложение.

Девица нарасхват: Ксения Собчак получила предложение от Первого канала
Ксению Собчак зовут ведущей на Первый канал ФОТО: Global Look Press

Карьера Ксении Собчак стремительно развивается. В начале мая она стала генеральным продюсером телеканала Super, входящего в холдинг «Газпром-Медиа», а в конце мая появились новости, что ее зовут на Первый канал.

На «первой кнопке» светской львице якобы предлагают вести свою программу. В пресс-службе телеканала подтвердили, что возможность запуска передачи с участием Собчак обсуждается давно.

Пока детали переговоров не раскрываются, но известно, что сотрудничество, действительно, возможно в рамках подготовки к новому телесезону. Напомним, что этим временем в среде телевизионщиков называют период «осень-весна».

Данный факт Ксения Собчак не отрицает, но подчеркивает, что переговоры ведутся уже два года и пока никакой определенности по ним нет, пишет РБК.

В трудовой деятельности Ксении уже был опыт сотрудничества с Первым каналом. Десять лет назад она вела шестой сезон реалити-шоу «Последний герой», в то же время на экраны выходила программа «Две звезды», где Ксения предстала в качестве ведущей вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки. Помимо карьеры на ТВ знаменитая блондинка создает свое шоу, которое выходит на YouTube-канале под названием «Осторожно, Собчак!». В рамках программы Ксения берет интервью у самых одиозных фигур российского шоу-бизнеса.

Личная жизнь светской львицы тоже является постоянным источником новостей. Ксения много путешествует, участвует в различных мероприятиях, рассталась с мужем Максимом Виторганом и воспитывает сына Платона. По мнению журналистки, наследник единственный мужчина, который ей не врет, пишет сайт OA.

Несмотря на расставание супругов, и мама и папа участвуют в воспитании мальчика. Ксения и Максим нашли точки соприкосновения и смогли обойтись без скандалов и упреков в адрес друг друга.

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звездаКсения Собчакновая работаПервый каналпродюсер
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Девица нарасхват: Ксения Собчак получила предложение от Первого канала
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