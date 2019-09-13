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Собчак показала свое белоснежное платье в день свадьбы

Светская львица отметила, что полностью готова к «главному дню в своей жизни».

Собчак показала свое белоснежное платье в день свадьбы
Собчак показала свадебное платье/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак, которая 13 сентября выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова, в Instagram опубликовала снимок своего свадебного платья. Именно в нем она будет на торжестве. Всего на свадьбе, по предварительным данным, будут присутствовать примерно триста человек. Это самые близкие люди в жизни светской львицы и ее будущего супруга.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — заявила светская львица, которая, судя по ее настроению, безумно счастлива.

Отметим, в последнее время ходят слухи, что Собчак и Богомолов так резко решили сыграть свадьбу, потому что Ксения ждет ребенка. Впрочем, на одном из недавних светских мероприятий экс-супруга актера Максима Виторгана употребляла спиртные напитки – шампанское. Скорее всего, Собчак все же не беременна.

Телеведущая в одной из недавних бесед с журналистами рассказывала, что при первом знакомстве несколько лет назад Богомолов ей совсем не понравился. Впрочем, как она потом призналась, эти были лишь первые обманчивые впечатления. Примерно год назад они снова встретились, и звезда без ума влюбилась. Она отмечала, что любовь — это единственное чувство, которое невозможно контролировать.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторгансвадебное платье

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Собчак показала свое белоснежное платье в день свадьбы
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