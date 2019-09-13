НОВОСТИ Teleprogramma.pro выяснила стоимость свадебных браслетов Собчак и Богомолова
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Teleprogramma.pro выяснила стоимость свадебных браслетов Собчак и Богомолова

Алексей Заякин Екатерина Нестеренко

Ювелирное украшение жениха оказалось дороже, чем у невесты.

Стала известна стоимость браслетов, в которых на свадьбе появятся светская львица Ксения Собчак и ее будущий супруг, режиссер Константин Богомолов. Корреспондент портала Teleprogramma.pro позвонил в компанию, продающую эти аксессуары.

Выяснилось, что ювелирное украшение, в котором появится на свадьбе Ксения Собчак, стоит 176 тысяч 800 рублей. Мужской браслет оказался дороже – 208 тысяч рублей.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов станут мужем и женой 13 сентября. На свадьбе ожидается порядка трехсот гостей. Это самые близкие люди в жизни жениха и невесты.

Любопытно, что режиссер даже звал на торжество свою бывшую супругу, актрису Дарью Мороз, но она сослалась на огромную занятость и на свадьбе присутствовать не будет. Скорее всего, пропустит торжество и бывший муж Собчак Максим Виторган.

Добавим, что Собчак и Богомолов вместе около года. Свой роман они перестали скрывать несколько месяцев назад. В начале весны телеведущая завила о расставании с супругом, но ради совместного ребенка они с Виторганом сохранили дружеские отношения.

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Максим ВиторганМаксим Виторган

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Teleprogramma.pro выяснила стоимость свадебных браслетов Собчак и Богомолова
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