Teleprogramma.pro выяснила стоимость свадебных браслетов Собчак и Богомолова

Ювелирное украшение жениха оказалось дороже, чем у невесты.

Стала известна стоимость браслетов, в которых на свадьбе появятся светская львица Ксения Собчак и ее будущий супруг, режиссер Константин Богомолов. Корреспондент портала Teleprogramma.pro позвонил в компанию, продающую эти аксессуары.

Выяснилось, что ювелирное украшение, в котором появится на свадьбе Ксения Собчак, стоит 176 тысяч 800 рублей. Мужской браслет оказался дороже – 208 тысяч рублей.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов станут мужем и женой 13 сентября. На свадьбе ожидается порядка трехсот гостей. Это самые близкие люди в жизни жениха и невесты.

больше по теме Собчак похвасталась обручальными браслетами в день своей свадьбы 13 сентября светская львица выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.

Любопытно, что режиссер даже звал на торжество свою бывшую супругу, актрису Дарью Мороз, но она сослалась на огромную занятость и на свадьбе присутствовать не будет. Скорее всего, пропустит торжество и бывший муж Собчак Максим Виторган.

Добавим, что Собчак и Богомолов вместе около года. Свой роман они перестали скрывать несколько месяцев назад. В начале весны телеведущая завила о расставании с супругом, но ради совместного ребенка они с Виторганом сохранили дружеские отношения.