НОВОСТИ

Собчак призналась, что не готовит еду Богомолову

Светская львица раскрыла детали совместного быта с будущим мужем.

Собчак призналась, что не готовит еду Богомолову
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress

Ксения Собчак и Константин Богомолов совсем скоро станут мужем и женой. Пока пара живет на два дома, проводя время то в апартаментах режиссера в центре Москвы, то в загородной резиденции светской львицы.

Ксения решила раскрыть некоторые подробности совместного быта с Богомоловым. По ее словам, готовить избраннику она не собирается. Эту обязанность она возложила на повара, но прекрасно знает, чем предпочитает питаться Константин.

«Я все менеджерю. Знаю, например, что Костя вечером любит взять какую-нибудь котлету из холодильника», – призналась Собчак.

К моменту, когда в холодильник заглянет будущий супруг телеведущей, там уже будет квашеная капуста, творог, вырезка.

В интервью журналу Tatler Ксения уточнила, что после свадьбы молодожены планируют переехать в собственный дом, строительство которого сейчас близится к завершению.

Напомним, бракосочетание Собчак и Богомолова намечено на 13 сентября, торжество пройдет на территории «Петровского пассажа». Пара также планирует обвенчаться в церкви. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на свадьбу телеведущая наденет полупрозрачное платье со шлейфом, а от фаты она решила отказаться, заменив ее цветочным венком.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостимуж СобчакСвадьба Собчак и БогомоловаСобчак и Богомолов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак призналась, что не готовит еду Богомолову
Интересно?
Поделись с друзьями: