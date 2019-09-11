Собчак призналась, что не готовит еду Богомолову

Ксения Собчак и Константин Богомолов совсем скоро станут мужем и женой. Пока пара живет на два дома, проводя время то в апартаментах режиссера в центре Москвы, то в загородной резиденции светской львицы.

Ксения решила раскрыть некоторые подробности совместного быта с Богомоловым. По ее словам, готовить избраннику она не собирается. Эту обязанность она возложила на повара, но прекрасно знает, чем предпочитает питаться Константин.

«Я все менеджерю. Знаю, например, что Костя вечером любит взять какую-нибудь котлету из холодильника», – призналась Собчак.

К моменту, когда в холодильник заглянет будущий супруг телеведущей, там уже будет квашеная капуста, творог, вырезка.

В интервью журналу Tatler Ксения уточнила, что после свадьбы молодожены планируют переехать в собственный дом, строительство которого сейчас близится к завершению.

Напомним, бракосочетание Собчак и Богомолова намечено на 13 сентября, торжество пройдет на территории «Петровского пассажа». Пара также планирует обвенчаться в церкви. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на свадьбу телеведущая наденет полупрозрачное платье со шлейфом, а от фаты она решила отказаться, заменив ее цветочным венком.