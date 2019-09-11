Собчак пойдет под венец в полупрозрачном платье со шлейфом

Ксения Собчак заказала кружевное свадебное платье со шлейфом у знаменитого кутюрье из Израиля Galia Lahav. Его одежда выпускается под брендом Gala, сообщил телеграм-канал Mash.

Известно, что модельер специализируется именно на свадебных нарядах, выполняя заказы исключительно для состоятельных невест. Ценники на его платья начинаются с 7500 долларов. Впрочем, для Ксении Анатольевны, по данным канала, это платье обойдется практически бесплатно – через бартерное соглашение с компанией Bosco, главным акционером московского ГУМа. Выбрать подходящий вариант Собчак помогла ее личный стилист Елена Бессонова.

Известно, что голову невеста украсит нестандартно: вместо классической фаты она наденет венок из цветов.

Напомним, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится 13 сентября в «Петровском пассаже». Кроме гражданского бракосочетания, пара решила совершить церковный обряд венчания.