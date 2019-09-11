Звездный стиль

Современная невеста: Собчак предпочла отказаться от фаты

Стало известно, чем светская львица украсит голову в знаменательный день.

Современная невеста: Собчак предпочла отказаться от фаты
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в начале этого года рассталась со своим мужем Максимом Виторганом. Бывшие супруги не стали вдаваться в подробности, но примечательно, что незадолго до случившегося, актер подрался с режиссером Константином Богомоловым. Вскоре появились слухи, что у светской львицы новый роман, что в итоге и подтвердилось. Однако никто не ожидал, что телеведущая уже спустя несколько месяцев после развода снова соберется замуж.

По информации, которую узнали журналисты, Собчак организует роскошное торжество 13 сентября. Оно состоится в кафе на территории «Петровского пассажа». По некоторым подсчетам, влюбленным аренда помещения и банкет обошлись в 16 миллионов рублей. Однако Ксения только за появление на телепередачах получает по миллиону рублей, а в связи с тем, что внимание к ее персоне повысилось, она может поднять расценки, поэтому расходы на свадьбу не сильно ударят по ее бюджету.

Многим интересно, какой наряд выберет светская львица, чтобы вновь пойти под венец. В прессе появилась информация, что она на этот раз даже обвенчается со своим избранником. Если на своей первой свадьбе Собчак была в кружевном платье с открытыми плечами от Chanel и фате, расшитой кружевом, то на этот раз ее образ будет выглядеть более современно, но все-также романтично. Известно, что девушка решила отказаться от фаты в пользу венка из цветов, об этом осведомленный источник сообщил изданию «Комсомольская правда».

Напомним, что накануне бракосочетания Ксения вышла в свет с женихом. Они посетили премию «Человек года». Светская львица облачилась в черное платье в пол с пышной юбкой. Ранее она высмеяла слухи о своей второй беременности, но на мероприятии Собчак постоянно держала сумочку у живота, будто прикрывая его. При этом она без стеснения пила шампанское, осушая один бокал за другим.

А вы в каком наряде были на своей свадьбе?

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Современная невеста: Собчак предпочла отказаться от фаты
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