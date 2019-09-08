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Ширан решил устроить свадьбу в цирковом шатре

Музыкант около года назад втайне женился на возлюбленной Черри Сиборн. Теперь пара готовится к большому торжеству.

Ширан решил устроить свадьбу в цирковом шатре
Эд Ширан Фото:globallookpress.com

28-летний британский музыкант Эд Ширан решил еще раз жениться на своей возлюбленной Черри Сиборн. Пара связала себя узами брака около года назад втайне от поклонников. Тогда церемония была относительно скромной, на ней присутствовали близкие и родственники влюбленных. В общей сложности гостями стали 40 человек.

Теперь, видимо, популярный музыкант решил устроить грандиозное торжество. По информации интернет-издания Daily Mail, для праздника он выбрал крайне необычное помещение – цирковой шатер. Его уже установили в одном из графств Великобритании. Возле тента на днях заметили массу охранников и организаторов мероприятия.

Праздник должен собрать знаменитостей первой величины, среди которых Элтон Джон и принцесса Евгения.

Напомним, ранее Ширан заявил, что собирается на некоторое время прекратить гастроли. Он решил взять паузу на полтора года. Но в это время британский музыкант вовсе не планирует отказываться от работы. Главная его задача на сегодняшний день – запись нового альбома. К этой работе Ширан, по словам его менеджера Стюарта Кэмпа, уже приступил.

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Ширан решил устроить свадьбу в цирковом шатре
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