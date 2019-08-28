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Эд Ширан не будет выступать полтора года

Известный британский певец принял решение временно приостановить концертную деятельность.

Эд Ширан не будет выступать полтора года
Популярный британский певец Эд Ширан принял решение приостановить свою концертную деятельность ФОТО:Global Look Press

Известный британский исполнитель Эд Ширан принял решение приостановить свою концертную деятельность.

О предстоящих изменениях певец заявил на концерте в своем родном городе Ипсвиче, это выступление завершает большое мировое турне звезды.

«Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт», — шокировал поклонников певец.

Завершение гастролей Ширан сравнил с расставанием с девушкой. Но отметил, что не планирует полностью поставить точку в карьере – это всего лишь временная пауза, которая затянется на полтора года.

Первый концерт Эда Ширана в Москве прошел летом 2019 года на стадионе «Открытие Арена».

Исполнитель популярен во всем мире, он является обладателем премии «Грэмми» за альбом «Divide». Было продано более 15,5 млн копий альбома.

На его счету четыре студийных и 11 мини-альбомов, съемки в кино и на телевидении. Часто ему приходилось играть самого себя.

Поклонники видели Ширана в фильмах «Бриджит Джонс 3», «Вчера», а также в сериалах «Непригодные для свиданий», «Домой и в путь» и «Игра престолов».

Ранее эксперты посчитали, что Эд Ширан заработал 736 миллионов долларов за 12 концертов до окончания тура. Всего певец должен провести 255 концертов, они начались в марте 2017 года, сообщает телеканал «360».

 

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Эд Ширан

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Эд Ширан не будет выступать полтора года
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