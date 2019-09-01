Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее

Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях. По словам Стюарта Кэмпа, певец вовсе не собирается отдыхать, как многим могло показаться.

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В планах Эда на будущее – запись нового альбома, над которым он уже начал работать. Кроме того, он планирует принять участие в ряде кинопроектов. В этом у него уже есть опыт, ведь недавно он снялся в роли самого себя в фильме «Вчера».

Как отметил менеджер, к гастрольной деятельности Ширан непременно вернется. Его последнее турне побило все рекорды по популярности, но он уже задумывается над тем, как привлечь на его выступления больше зрителей. Перемены могут наступить и в личной жизни звезды.

«Он может обзавестись потомством сравнительно скоро», – сообщил Кэмп в интервью порталу Music Week.

Напомним, около года назад Эд Ширан женился на своей избраннице Черри Сиборн. Певец заключил брак втайне от широкой общественности и долгое время скрывал это радостное известие от поклонников.

Накануне музыкант сообщил, что покидает сцену примерно на полтора года. На последнем концерте своего тура он объявил об этом прямо со сцены, признавшись, что очень любит своих фанатов.