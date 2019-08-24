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Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя и за сутки собрало более 2 миллионов просмотров.

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
Эд Ширан презентовал новый клип. Фото: zumarpress.com

28-летний британский поп-исполнитель Эд Ширан вплотную занялся творчеством и выпускает клипы один за другим. Так, его видео на песню «Nothing On You», опубликованное 8 августа, за считанные дни набрало популярность в Сети и стало хитом интернета. На сегодняшний день ролик посмотрело почти 17 миллионов человек.

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London». Клип менее, чем за сутки собрал более 2 миллионов просмотров.

Композиция Эда Ширана является частью альбома «No.6 Collaborations Project», который он презентовал в июле этого года.

Примечательно, что каждый сингл пластинки записан в дуэте с разными музыкантами. Среди них – Карди Би, Эминем, Бруно Марс и другие.

Напомним, в июле Эд Ширан выступил с концертом в Москве, надев футболку российской сборной, а перед этим записал видеообращение к российским поклонникам.

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Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
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