Сын Жанны Фриске будет учиться на английском языке

Дмитрий Шепелев отдал ребенка в предшколу, чтобы он подготовился к серьезным занятиям.

Платон, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, пошел в специализированную предшколу. Его отец хочет, чтобы ребенок учился в школе на английском языке, об этом рассказали в программе «1 канала» «Сегодня вечером».

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У мальчика впереди очень сложная задача – выучить иностранный язык всего за один год. А пока, по словам Дмитрия, его уровень английского нулевой.

В передаче он несколько раз намеренно подчеркивал, что является очень лояльным родителем. Однако ведущий шоу Максим Галкин усомнился в этом.

«Что-то непохоже, что ты мягкий отец. Особенно в сочетании с этой интонацией и очками», — сказал муж Пугачевой.

Шепелев не обиделся, а в ответ только рассмеялся, предложив поверить на слово.

Напомним, ранее мы писали о том, что Платон Шепелев растет очень своенравным мальчиком. В свои 6 лет он открыто высказывает свое мнение и, если что-то решил, постарается настоять на своем. Его отец Дмитрий раньше пытался его изменить. Но теперь принял иную позицию – он позволяет сыну поступать на свое усмотрение, при этом незаметно контролируя его действия.