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Шепелев объяснил, почему не ломает своенравный характер сына

Свой стиль одежды малыш подбирает себе сам.

Шепелев объяснил, почему не ломает своенравный характер сына
Шепелев с сыном/instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев на телепроекте «Первого канала» «Сегодня вечером» рассказал, что его сын Платон растет довольно своенравным. Телеведущий понял эту особенность ребенка и не стал ее ломать. Он позволяет делать ему свой выбор, а дальнейшие его последствия тихонько контролирует. Прежде всего, это касается выбора одежды.

«Раньше я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял ему модный look. А потом понял, что пришло время ему самому делать выбор. У него есть свои представления о том, как он должен выглядеть, и он этим представлениям неукоснительно следует. И самое главное, что ему неважно, какая погода за окном: +5 или + 25. Look будет один и тот же», — рассказал молодой отец.

По словам Дмитрия, у Платона есть любимая куртка, которую он носит даже в жару. Однажды Шепелев настоял на том, чтобы малыш оделся полегче, отпрыск очень расстроился из-за этого. После чего Дмитрий сделал вывод, что мальчик должен сам осознавать, в чем ему комфортно, а в чем нет, без родительского насилия.

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Шепелев объяснил, почему не ломает своенравный характер сына
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