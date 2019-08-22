Дмитрий Шепелев поделился своим сводом «правил жизни»

Телеведущий рассказал, что ему помогает быть более эффективным в работе и что его мотивирует.

Дмитрий Шепелев этим летом смог провести отпуск с сыном Платоном и близкими. Он путешествовал по Италии и соседним странам. Телеведущий наслаждался вкусной едой, красивой природой и позволял себе повеселиться, выпив хорошего вина. Не так давно он стал рассказывать некоторые подробности из своей жизни, включая нюансы воспитания наследника. Как оказалось, возлюбленный покойной Жанны Фриске, старается сделать все, чтобы его сын вырос не избалованным.

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В конце августа Дмитрий вернулся в Москву. Он приступил к съемкам новых выпусков «На самом деле». Телеведущий решил поделиться с поклонниками своим сводом «правил жизни». Он признался, что за последние месяцы прочитал много книг о личностном росте и мотивации. Шепелев признался, что универсальные правила найти очень сложно, но можно подобрать отдельные рекомендации, которые подойдут определенным людям. Он решил поделиться своими правилами.

«Просыпаться рано. Я уже успел заметить, что утром мне более ясно думается. Я лучше пишу. Яснее формулирую. Острее чувствую. Утром мозг чист и свеж. Поэтому первый час после сна проводить без гаджетов. Не загрязнять голову электронным мусором. Начинать день с вдохновляющих мыслей о предстоящем дне. Всё это можно еще в постели. Я точно проверил, что лучше всего будят утром мысли о целях, задачах и мечтах — собственно то, ради чего начинаешь день и живешь», — написал Дмитрий.

Он также отметил, что принятие решений лучше откладывать на день, а заниматься спортом, рутинными делами лучше утром или вечером. По словам телеведущего, также важны дисциплина и любовь к себе. Поклонники во многом согласились с Шепелевым. Другие признались, что редко читают книги, так как времени на это не хватает. Однако выводы телеведущего им понравились. Теперь стало ясно, как он успевает уделять каждый день не менее трех часов сыну, работать и заниматься рядом других дел.

А какой у вас обычно распорядок дня?