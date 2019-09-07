Жена Игоря Крутого рассказала, что ее муж стеснялся выходить на сцену

Сегодня Игорь Крутой не только пишет песни самым ярким звездам российской и мировой эстрады, но и сам выступает на концертах, аккомпанирует на рояле, поет дуэтом. Но было время, когда композитор крайне неуверенно выходил на сцену. Об этом рассказала его супруга Ольга Крутая на программе у Андрея Малахова «Привет, Андрей».

«Я помню тот момент, когда он впервые вышел на сцену… бочком-бочком. Очень стеснялся», — поделилась она.

По словам Ольги, впервые Игорь Яковлевич вышел из-за кулис на концерте Ирины Аллегровой, которой он аккомпанировал во время исполнения песни «Я тучи разведу руками». Императрица российской эстрады подтвердила и припомнила, что просила Крутого сказать зрителям хоть пару слов, но тот кланялся и тут же убегал со сцены. Певица отметила, что сейчас Игорь Яковлевич уверенно общается с публикой, что ее очень радует.

Программа «Привет, Андрей» 7 сентября была посвящена Игорю Крутому, который 29 июля отметил 65-летний юбилей. Поздравить композитора пришли звезды, с которыми он работает и дружит: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, молодой казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, а также родные и близкие юбиляра.

Напомним, Крутой праздновал 65-летие в турецком Бордуме в течение трех дней. Малахов сравнил эти празднества с пирами правителя Карии Мавсола. На 3 ноября музыкант запланировал большой творческий вечер, на котором выступят Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин и многие другие звезды.