НОВОСТИ

Жена Игоря Крутого рассказала, что ее муж стеснялся выходить на сцену

Впервые композитор вышел из-за кулис на концерте Ирины Аллегровой.

Жена Игоря Крутого рассказала, что ее муж стеснялся выходить на сцену
Игорь Крутой с супругой Ольгой. /фото: globallookpress.com

Сегодня Игорь Крутой не только пишет песни самым ярким звездам российской и мировой эстрады, но и сам выступает на концертах, аккомпанирует на рояле, поет дуэтом. Но было время, когда композитор крайне неуверенно выходил на сцену. Об этом рассказала его супруга Ольга Крутая на программе у Андрея Малахова  «Привет, Андрей».

«Я помню тот момент, когда он впервые вышел на сцену… бочком-бочком. Очень стеснялся», — поделилась она.

По словам Ольги, впервые Игорь Яковлевич вышел из-за кулис на концерте Ирины Аллегровой, которой он аккомпанировал во время исполнения песни  «Я тучи разведу руками». Императрица российской эстрады подтвердила и припомнила, что просила Крутого сказать зрителям хоть пару слов, но тот кланялся и тут же убегал со сцены. Певица отметила, что сейчас Игорь Яковлевич уверенно общается с публикой, что ее очень радует.

Программа «Привет, Андрей» 7 сентября была посвящена Игорю Крутому, который 29 июля отметил 65-летний юбилей. Поздравить композитора пришли звезды, с которыми он работает и дружит: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, молодой казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, а также родные и близкие юбиляра.

Напомним, Крутой праздновал 65-летие в турецком Бордуме в течение трех дней. Малахов сравнил эти празднества с пирами правителя Карии Мавсола. На 3 ноября музыкант запланировал большой творческий вечер, на котором выступят Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин и многие другие звезды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховИгорь КрутойИрина АллегроваОльга КрутаяПрограмма "Привет Андрей!"юбилей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Игоря Крутого рассказала, что ее муж стеснялся выходить на сцену
Интересно?
Поделись с друзьями: