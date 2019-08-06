Малахов сравнил юбилей Игоря Крутого с пирами царя Мавсола

Телеведущий Андрей Малахов сравнил 3-дневные празднества по случаю 65-летия композитора Игоря Крутого в турецком Бодруме с пирами правителя Карии Мавсола.

Как сказал Малахов, на юбилей его давнего друга прибыли даже иноземные гости. К примеру, топ-модель Каролина Куркова, которая живет в Майами. Она много рассказывала ведущему, какие Игорь и его супруга Ольга тонкие, начитанные и оптимистичные люди.

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Малахов остался в полном восторге, какой подарок сделала юбиляру его 85-летняя мама Светлана Семеновна. Она подарила сыну ботиночки, в которых много лет назад он делал первые шаги. Презент, как сказал Малахов, получился очень трогательным. Также ему запомнилось поздравление от самой младшей из трех внучек юбиляра. Трехлетняя Деми Роуз очень чисто исполнила любимому дедушки Happy Birthday.

Вспомнил Малахов и свой разговор на празднике с Веркой Сердючкой. Андрей Данилко все допытывался у ведущего, какие новости в семье фрика Гогена Солнцева и его пожилой жены Екатерины Терешкович. «Третий финальный день торжества прошел, увы, без нас с Наташей, но вынос торта в виде турецкого натюрморта из фруктов и огромных подушек плюс грандиозный фейерверк мы, к счастью, застали», — подытожил рассказ о празднике близкого друга Андрей Малахов, слова которого приводит «СтарХит».