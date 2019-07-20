НОВОСТИ

Крутой раскрыл новые детали юбилейного концерта

Большой творческий вечер состоится в столице в ноябре.

Крутой раскрыл новые детали юбилейного концерта
Игорь Крутой Фото: East News

Вскоре российский композитор Игорь Крутой отметит большой юбилей – 65 лет. В честь этого он устроит грандиозный концерт в столице. Хоть сам день рождения музыкант отпразднует уже 29 июля, творческий вечер запланирован лишь на 3 ноября.

Ранее он уже говорил, что концерт соберет множество звезд, среди которых Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин. Шоу пройдет в стиле «кроссовер»: гости услышат музыку, которая будет сочетать в себе элементы сразу нескольких направлений.

Чтобы подогреть интерес к предстоящему торжеству, Игорь Крутой в своем блоге раскрыл новые детали будущего шоу. По его словам, зрители услышат не только уже известные композиции, их также ждут премьеры.

«3 ноября на ВТБ Арена прозвучат премьеры с Ларой Фабиан», — сообщил Крутой, сопроводив публикацию серией снимков с певицей.

К юбилейным вечерам Игорь Крутой всегда долго и ответственно готовится. На шоу в честь своего 60-летия он также пригласил звезд мирового масштаба: Дживана Гаспаряна, Дмитрия Хворостовского, Суми Чо и других.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинАндреа БочеллиДмитрий ХвороствскийИгорь КрутойЛара ФабианТатьяна Навкаюбилейюбилейный концерт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Крутой раскрыл новые детали юбилейного концерта
Интересно?
Поделись с друзьями: