Крутой раскрыл новые детали юбилейного концерта

Вскоре российский композитор Игорь Крутой отметит большой юбилей – 65 лет. В честь этого он устроит грандиозный концерт в столице. Хоть сам день рождения музыкант отпразднует уже 29 июля, творческий вечер запланирован лишь на 3 ноября.

Ранее он уже говорил, что концерт соберет множество звезд, среди которых Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин. Шоу пройдет в стиле «кроссовер»: гости услышат музыку, которая будет сочетать в себе элементы сразу нескольких направлений.

Чтобы подогреть интерес к предстоящему торжеству, Игорь Крутой в своем блоге раскрыл новые детали будущего шоу. По его словам, зрители услышат не только уже известные композиции, их также ждут премьеры.

«3 ноября на ВТБ Арена прозвучат премьеры с Ларой Фабиан», — сообщил Крутой, сопроводив публикацию серией снимков с певицей.

К юбилейным вечерам Игорь Крутой всегда долго и ответственно готовится. На шоу в честь своего 60-летия он также пригласил звезд мирового масштаба: Дживана Гаспаряна, Дмитрия Хворостовского, Суми Чо и других.