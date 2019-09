В Сети появился новый клип Билли Айлиш

Ребятишки российских звезд, как известно, как миллионы любителей музыки, уже стали фанатами молодой певицы Билли Айлиш. Они с удовольствием перепевают хиты артистки. А теперь поклонники по всему миру могут посмотреть клип на одну из композиций Билли — «All The Good Girls Go To Hell», вошедшей в ее дебютный альбом.

На кадрах ролика Айлиш предстает в образе ангела, попавшего на землю. Падая с небес, она попадает в жидкость, напоминающую нефть. Когда же «ангел» выбирается из лужи вокруг него вспыхивает пламя. Клип уже посмотрели более 900 тысяч человек.

Напомним, первый в жизни Билли Айлиш альбом вышел в последних числах марта, но уже за четыре дня до старта официальных продаж пластинки, она уже побила рекорд по скачиваниям в в Apple Music.

А не так давно певица впервые приехала в Россию. Число желающих попасть на выступление певицы было настолько огромно, что организаторам концертов пришлось менять площадки для концерта, чтобы на него смогло попасть максимальное количество поклонников Айлиш. Кстати, недавно разгорелся большой скандал, связанный с певицей. Певица разнесла одно из изданий, которое без ее разрешения использовало снимок лысой Билли.