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Билли Айлиш сорвалась на журнал за публикацию «лысого» фото

Издание не согласовало с певицей ее лицо на обложке.

Билли Айлиш сорвалась на журнал за публикацию «лысого» фото
Билли Айлиш пришла в ужас от обложки журнала. Фото: Jonas Walzberg/dpa

Скандал между 17-летней американской певицей Билли Эйлиш и немецким журналом Nylon: издание опубликовало на своей обложке сильно измененную с помощью компьютерной графики фотографию артистки. Изображение девушки украсило глянец, но, почему-то без волос на голове и какой-либо одежды, да еще и без согласования с самой звездой и ее продюсером. Звезда отреагировала на это гневным заявлением.

«Вы захотели сфотографировать 17-летнюю меня без майки и сделать из этого обложку? Даже если на этой картинке изображена какая-то робоверсия меня, я не давала согласия на это», — цитирует возмущение звезды в Instagram издание Page Six.

После гневной тирады Айлиш, сотрудники издания заявили в социальной сети, что не собирались оскорблять звезду. Журнал якобы подготовил целую серию обложек, посвященную влиянию молодых одаренных артистов, отдавая им должное. По факту, изображение оказалось не фото, а 3D-моделью, поэтому девушка и не принимала в его создании никакого участия.

Вслед за своим кумиром поклонники Айлиш тоже атаковали журнал в соцсетях. Будет ли девушка продолжать раздувать этот скандал, и дойдет ли дело до суда — пока неизвестно. Кстати, недавно юная певица выступала с концертом в Москве.

Вы бы тоже разозлились в такой ситуации?

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Билли Айлиш сорвалась на журнал за публикацию «лысого» фото
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