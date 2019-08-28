Седокова повеселилась на концерте Билли Айлиш со старшей дочкой

Приезд в Москву американской юной певицы Билли Айлиш (Billie Eilish) создал настоящий ажиотаж. Билеты на концерт 17-летней девочки были раскуплены за месяц до выступления. Среди фанатов поп-исполнительницы оказалась и старшая дочка Анны Седоковой Алина. По такому случаю певица не только сводила наследницу на концерт, но и сама составила ей компанию. В соцсети она поделилась фото и видео со стадиона.

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В кадре Анна, облаченная в черное трико и толстовку в тон, позирует на фоне сцены на балконе вместе со счастливой дочкой. Алина предпочла одеться в джинсы и укороченную кофту с длинными рукавами. Она также засняла зал, который подпевал Билли и танцевал под ее хит Bad Guy. Седокова повеселилась вместе с наследницей. Она тоже танцевала и подпевала звезде.

«Это было очень хорошо! Спасибо, Билли Айлиш и моя Алина! Удивительно нежная энергетика в сочетании со сложным саундом. Абсолютная доброта в зале, и я понимаю, почему миллионы ее обожают», — написала артистка.

Поделилась своими впечатлениями от концерта и сама дочка Анны.

«Мне кажется, что это был один из лучших концертов, на которых я когда-либо была! Этой девочке всего лишь 17 лет и у неё огромная аудитория, всех она делает счастливыми. Была невероятная атмосфера и разные люди. Ты чувствовал себя в моменте и мог просто расслабиться и кайфовать», — высказалась она.

К слову, насладились концертом Билли другие именитые персоны. Андрей Малахов признался, что снова почувствовал себя на 17 лет. А вот дочь Алсу Микелла смогла до начала выступления лично пообщаться с американской звездой. Она ранее даже спела трек певицы Another Stupid Song под гавайскую гитару, чтобы показать, как сильно ей нравится творчество Айлиш.

А у вас есть любимая песня Билли Айлиш?