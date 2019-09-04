Сергей Жорин отказался раскрыть личность своей новой возлюбленной

Один из самых известных юристов в нашей стране — Сергей Жорин. К нему очень часто обращаются за помощью звезды шоу-бизнеса, а также спортсмены. Сам он пережил несколько разводов. Два раза адвокат пытался построить отношения с Катей Гордон, которая родила от него сына Даниила. А в апреле нынешнего года он расстался с чемпионкой по боксу Натальей Рагозиной. Примечательно, что спустя пять месяцев мужчина намекнул, что его сердце не свободно.

В соцсети Жорин написал, что больше не может ставить лайки под фотографиями женщин. Поклонники поняли, что в его жизни появилась новая возлюбленная. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с адвокатом, чтобы выяснить подробности.

«К глубокому сожалению, это так», — подтвердил Жорин, добавив, что больше не будет разглядывать снимки женщин в соцсетях. Когда у него поинтересовались, сделал ли он своей избраннице предложение руки и сердца, то он смутился. «Нет, ну не до такой степени все плохо. Просто было запрещено так себя вести», — пояснил мужчина, не став скрывать, что у него появилась новая возлюбленная.

«Я бы не хотел это комментировать, так как надеюсь, что, может быть, хоть какие-то мои отношения не будут публичными. Это я больше к своим подписчицам, которые, с одной стороны, заволновались, что я долго ничего не выкладывал, а с другой — стали обижаться, что я перестал лайкать. Чтобы их не расстраивать, я и прокомментировал», — добавил Сергей Викторович.

Он признался, что пока не планирует вновь жениться. При этом адвокат вспомнил, как после второго брака заверял, что останется холостым навсегда, но в итоге все его планы вскоре разрушились. Теперь Жорин подчеркнул, что приложит больше усилий, чтобы избежать свадьбы.

Во время беседы с нашим корреспондентом юрист также рассказал, что у него прекрасные отношения с бывшими женами, кроме одной, чье имя он предпочел не называть.

«У меня трое детей от разных мам, так сложилось. С двумя мамами у меня хорошие отношения, а с одной, к сожалению, не очень. Когда мама проявляет агрессию по отношению к отцу, такую неуправляемую, в том числе в присутствии ребенка, то это, естественно, сказывается на психике. Невозможно общаться с ребенком, изолировав общение с мамой. Негатив, естественно, передается ребенку, это на нем сказывается», — поделился Жорин.

По мнению юриста, бывшая возлюбленная таким образом просто мстит ему за расставание. Сам он заверил, что ни на кого зла не держит.

Как считаете, какая девушка идеально подошла бы Сергею Жорину?