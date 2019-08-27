ЗВЕЗДЫ

Катя Гордон возмутилась слухам о ее личной жизни

Юрист резко высказалась о сплетниках и показала им неприличный жест.

Катя Гордон возмутилась слухам о ее личной жизни
Катя Гордон осудила людей, распускающих слухи. Фото: globallookpress.com

Звездный юрист и певица Катя Гордон опубликовала в Instagram ироничный пост. Очевидно, до бизнесвумен дошла порция слухов, которые ходят о ее личной жизни. 38-летняя женщина рассказала, что люди, которые ее не знают, распускают сплетни о том, с кем она спала, чем болеет, какие вещества употребляет. Она резко осудила тех, кто распускает слухи за спиной, признавшись, что терпеть не может таких личностей.

«Я общаюсь с пятью людьми по жизни и знать не знаю даже тех, с кем меня ссорят, сводят и разводят. Какие же вы, бабы дуры, и какие же вы, мужики, сплетники», — написала Гордон, выложив фото с неприличным жестом.

Своим подписчикам она тоже посоветовала не общаться с теми, кто обсуждает других людей за спиной.

Напомним, после брака с телеведущим Александром Гордоном Екатерина дважды выходила замуж за известного адвоката Сергея Жорина. Из-за громких судебных разбирательств со вторым мужем теперь она держит личную жизнь в тайне. Зато нередко публично комментирует чужие поступки.

Вы тоже не любите сплетников?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

возмущение звездыКатя Гордонслухисплетни

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Катя Гордон возмутилась слухам о ее личной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: