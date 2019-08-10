Жорин дал совет девушкам, как отнять у любовников «заводы и пароходы»

Известный адвокат рассказал о хорошей новости для дам, которые «пребывают во грехе» с женатыми мужчинами.

Адвокат Сергей Жорин в Instagram поделился хорошей новостью для девушек, которые встречаются с богатыми мужчинами, но те при этом ради любовницы не бросают своих жен. Как он сказал, «даже если зайчонок не разведется», вопреки многочисленным обещаниям можно признать совместно нажитым его имущество. В итоге «заводы, газеты и пароходы» могут достаться вовсе не законной жене, а именно любовнице.

Жорин заметил, что сейчас на уровне Госдумы идет обсуждение законодательной инициативы. Слуги народа всерьез рассматривают идею приравнять гражданский брак к официально зарегистрированному. При этом Жорин привел пример ситуации в городе Батайске Ростовской области. Там, как он выразился, суды уже сейчас выносят решения будущего.

«Правда, Верховный суд пока с удивлением воспринимает эти судебные акты и отменяет их в связи с существенным нарушением норм материального права и возвращает для нового рассмотрения в нижестоящие суды. Но вы, мои маленькие охотницы за сокровищами, приготовьтесь скинуть овечью шкурку. Ваше время пришло», — заявил Сергей Жорин.

На следующей неделе он лично пообещал вылететь в Ростов, чтобы «увидеть это чудо своими глазами». Как считает адвокат, не за горами революция в области семейного права.