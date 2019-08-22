«Ошиблась с выбором»: Рагозина назвала причину развода с Жориным

По словам спортсменки, она хотела семью, детей, к чему ее избранник не был готов.

Поклонники бокса не перестают восхищаться 43-летней спортсменкой Натальей Рагозиной. За свою карьеру она ни разу не уступила сопернику. Ее по праву называют царицей бокса. В спорте Наталья достигла небывалых высот, при этом в личной жизни ей не соишком везет.

О разводе со своим вторым мужем, адвокатом Сергеем Жориным героиня рассказала в эфире программы «Судьба человека». Правда, на вопросы ведущего Бориса Корчевникова Наталья отвечала уклончиво.

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Пара объявила о разводе в апреле нынешнего года после 1,5 лет брака. Жорин и Рагозина познакомились на парковке, где перепутали автомобили. Роман развивался стремительно. Но спустя время они поняли, что разные люди.

«Я хотела семью, детей. Но не сложилось. Он не был к этому готов. Но я была счастлива, и это самое главное», — отметила Наталья.

До знакомства с Жориным Наталья была в отношениях с другим мужчиной 12 лет. Все эти годы она о нем почти не говорила. Поклонники лишь знали, что таинственного избранника зовут Федор. Во время эфира Наталья характеризовала его, как доброго, чуткого и сильного. Но в итоге ушла к Сергею Жорину.

«Это был мой выбор, и я ошиблась с ним. Мне нужен сильный человек. Буду искать сильного, достойного и найду!», — уверенно заявила чемпионка.

Ранее развод с Натальей комментировал и Сергей Жорин. Он отметил, что все прошло тихо и спокойно без скандалов. Напомним, у Рагозиной есть сын от первого брака – Ивану уже 18 лет.