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«В школе я была уродом»: Анна Седокова с болью вспомнила годы учебы

Одноклассники презирали певицу из-за ее матери-учительницы.

«В школе я была уродом»: Анна Седокова с болью вспомнила годы учебы
Анна Седокова/globallookpress.com

«В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой», — неожиданно в День знаний открылась перед своими подписчиками Анна Седокова. Ее пост в Instagram о детстве оказался на удивление пронзительным и исповедальным.

Девушка до сих пор не может до конца понять, почему ее ненавидел весь класс. Анну никогда не брали в свои компании, не звали на тусовки, не приглашали на медленные танцы, зато дразнили при каждом удобном случае. С первого по одиннадцатый класс Аня проплакала в школьных туалетах, так ни разу не обмолвившись о своих проблемах родителям.

Возможно, это происходило из-за бедности, а может быть потому, что ее мама была учителем. И одноклассники почему-то считали, что с ней она обсуждает секреты класса.

На свой выпускной Седокова надела платье, перешитое из старого материнского наряда. И поклялась в тот вечер больше никогда не появляться в стенах школы.

Своим постом признанная красавица решила поддержать таких же гадких утят, как и она сама, которые рано или поздно, но все равно превращаются в прекрасных лебедей.

Анне ответили многочисленные поклонники и звезды, заметив, что на самом деле в детстве она не была уродом.

«Такая красивая», — написала под постом НАZИМА, артистка лейбла Black Star.

«Пупсик», — отметилась актриса Анна Хилькевич.

«Очень классная в детстве и сейчас», — успокоила приятельницу «Мисс Россия» и ведущая Анна Городжая.

«Проблемы в школе из-за непонимания в семье, дети это чувствуют и не хотят дружить. Анюта ты шикарна, я тоже школу не любила и ни с кем не дружила», — прокомментировала модель Олеся Малибу.

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«В школе я была уродом»: Анна Седокова с болью вспомнила годы учебы
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