«В школе я была уродом»: Анна Седокова с болью вспомнила годы учебы

«В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой», — неожиданно в День знаний открылась перед своими подписчиками Анна Седокова. Ее пост в Instagram о детстве оказался на удивление пронзительным и исповедальным.

больше по теме Седокова не смогла устроить двухлетнего сына в детский сад Певица призналась, что у нее просто не оказалось нужных связей.

Девушка до сих пор не может до конца понять, почему ее ненавидел весь класс. Анну никогда не брали в свои компании, не звали на тусовки, не приглашали на медленные танцы, зато дразнили при каждом удобном случае. С первого по одиннадцатый класс Аня проплакала в школьных туалетах, так ни разу не обмолвившись о своих проблемах родителям.

Возможно, это происходило из-за бедности, а может быть потому, что ее мама была учителем. И одноклассники почему-то считали, что с ней она обсуждает секреты класса.

На свой выпускной Седокова надела платье, перешитое из старого материнского наряда. И поклялась в тот вечер больше никогда не появляться в стенах школы.

Своим постом признанная красавица решила поддержать таких же гадких утят, как и она сама, которые рано или поздно, но все равно превращаются в прекрасных лебедей.

Анне ответили многочисленные поклонники и звезды, заметив, что на самом деле в детстве она не была уродом.