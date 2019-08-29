ЗВЕЗДЫ

Седокова не смогла устроить двухлетнего сына в детский сад

Певица призналась, что у нее просто не оказалось нужных связей.

Седокова не смогла устроить двухлетнего сына в детский сад
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова не только известная певица, но и многодетная мама. Она одна воспитывает 14-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и сына Гектора, которому только два года. Артистка этим летом продлила себе отпуск, чтобы подольше побыть с наследниками. Она поняла, что совмещать материнство и карьеру слишком сложно. Однако ей нужно выплачивать ипотеку, поэтому недавно девушка даже стала играть в театре.

Не раз Анна признавалась, что ее сын очень активный ребенок. Она даже называет его «супермен в подгузниках». По словам певицы, она делает все, чтобы ее ребенку не было скучно. Потом занятий в различных кружках и прогулок мальчику уже стало не достаточно. Тогда артистка отдала его в частный садик. Девушка была довольна, так как ее ребенок общался с другими детьми и был под наблюдением весь день. Однако она попыталась пристроить его в государственный садик, но попытка не увенчалась успехом.

Седоковой сразу сказали, что нужно встать в очередь и ждать, когда ее заявку рассмотрят. Это может занять несколько месяцев или лет. «Мне посоветовали, чтобы ускорить процесс обратиться к министру. Министра я, к сожалению, не знаю» — рассказала певица. Она отметила, что даже не может представить что делает такой звонок. Также Анна была поражена, когда узнала, что в группе 30 детей и всего два воспитателя.

«И тут я представила себе 30 Гекторов на 2 преподавателя. И решила, что звонить министру не буду», — с иронией добавила она.

Поклонники признались, что тоже сталкивались с такой ситуацией. Они рассказали, что на очередь в садик встают сразу, как только получают свидетельство о рождении ребенка.

А ваш ребенок ходит в садик или за ним приглядывает няня?

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Анна СедоковаЗвездные детизвездные истории

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Седокова не смогла устроить двухлетнего сына в детский сад
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