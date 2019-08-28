«Ношу с собой бутылку воды»: Седокова высказалась о методе похудения

36-летняя певица и мама троих детей рассказала, как ей удается сохранять фигуру.

Подтянутая и всегда загорелая Седокова выглядит, скорее, как сестра своей 14-летней дочери Алины… А в то, что девушка два года назад стала мамой в третий раз, и вовсе поверить сложно.

Однако, как оказалось, Анне собственный фантастический внешний вид дается не так-то и просто. К тому же, звезда не любит диеты.

Однако девушка заставляет себя пить много воды.

«Я всегда ношу с собой литровую бутылку, — заметила артистка. — Вода стоит у меня в машине, у кровати на тумбочке», — пишет 7Дней.

Помимо этого она считает крайне важным употребление в пищу правильных жиров. А они содержатся в авокадо, рыбе… Если же питаться по этой схеме не получается, то Анна заставляет себя пить рыбий жир.

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Есть у Седоковой и еще одно «золотое правило». Она не разрешает себе ложиться спать, пока полностью, с ног до головы, не намажется кремом.