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Седокова поддержала сочинение лирических песен с живой музыкой

Певица готовится выпустить четвертый сольный альбом.

Седокова поддержала сочинение лирических песен с живой музыкой
Анна Седокова призналась, что больше любит медленную музыку. Фото: City News Moskva/Global Look Press

Экс-вокалистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram, что хочет поскорее закончить свой новый сольный альбом, а именно в следующие две недели. Певица рассказала, что желает видеть на нем много красивой и настоящей музыки, а не унифицированных танцевальных хитов.

«Так странно, мне все время говорили, что моя медленная музыка никому не нужна, но когда ко мне подходят люди, случайно увидев на улице, они благодарят за «Вселенную» или «Первую любовь». Почти никогда я не слышала спасибо за «Увлечение» — удивилась 36-летняя артистка.

Она призналась, что безумно радуется тому, что лирические песни становится все более популярными, и привела в пример творчество дуэта Rauf & Faik и Риты Дакоты. Анна отметила, что всем не угодишь, поэтому нужно делать то, что считаешь органичным для себя.

Напомним, Седокова пела в «золотом» составе «ВИА Гры», но потом покинула коллектив, выйдя замуж за футболиста и родив дочь. Вскоре после этого она вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы и выпустила три альбома. При этом артистка активно снималась в клипах и фильмах, работала телеведущей, участвовала в различных проектах центральных каналов. Сейчас у нее трое детей и новые романы с богатыми бизнесменами.

А вы ждете новый альбом Анны Седоковой?

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Анна Седоковановые песниновый альбомпоп-музыка

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Седокова поддержала сочинение лирических песен с живой музыкой
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