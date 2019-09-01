Отец Меган Маркл хочет узнать, унаследовал ли внук его нос

75-летний отец Меган Маркл заявил, что его не подпускают к внуку. Принц Гарри и герцогинz Сассекская, якобы, не дают дедушке понянчиться с малышом Арчи, ему даже не прислали фотографию наследника — как мальчик выглядит, родственник узнал из Сети.

Американец Томас Маркл рассказал журналистам, что хотел бы узнать, унаследовал ли его внук знаменитый нос их рода.

Дедушка обижен еще и на то, что его не пригласили на свадьбу, просто раньше он не хотел распространяться об этом, чтобы не доставлять дочери проблем. Зять королевских кровей даже ни разу не удостоил старика визитом, что уж там говорить о других проявлениях родственных чувств. Кроме того, мужчина оскорблен тем, что про него в прессе появляется информация, которая выставляет его в плохом свете.

«Я устал от лжи. Я устал от того, что меня оскорбляют и отрезают от их жизни, — цитирует Томаса Daily Mail. — Ни один отец не заслуживает такого рода оскорблений, когда он был так добр к своей дочери. Спросите любого, кто знает нас обоих».

Напомним, 6 мая 2019 года супруга британского принца Гарри, 38-летняя Меган Маркл родила сына Арчи, который стал седьмым в очереди на английский престол. Отношения отца бывшей актрисы с ее новой семьей весьма прохладные, но ранее поступала информация о том, что во дворце собираются помириться с пожилым мужчиной.

Как вы думаете, достоин ли Томас Маркл возможности увидеть внука?