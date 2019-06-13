Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом

Подготовка к переговорам и выбор переговорщика в Кенсингтонском дворце уже идет.

Уже в ближайшие выходные, 16 июня, в Великобритании отметят День отца. Впервые в жизни этот праздник на правах папы отметит принц гари вместе со своей женой и сыном. Праздничный день будут отмечать и другие три поколения королевских отцов. Но вот кто точно не дождется поздравлений, так это отец герцогини Сассекской, Томас Маркл.

Меган Маркл поссорилась с ним, когда она стала членом королевской семьи. Отец требовал внимания, а после игнорирования своих замечаний требований пошел на настоящий шантаж. А после того, как он придал огласке письмо дочери, все контакты прекратились. Положение не исправило и рождение внука Арчи.

Так что теперь за дело возьмется Кенсингтонский дворец. Как рассказали инсайдеры, в настоящее время во дворце рассматривают возможность отправки представителя для встречи с отставным телевизионным директором по свету, прежде чем Меган увидит его лично, пишет Еxpress.co.

«Стало очевидно, что ситуация не разрешится сама по себе, Дворец рассматривает экстраординарный шаг, принимая активное участие в этой продолжающейся печальной драме», — говорит источник.

Если какие-то встречи и состоятся, то пройдут они тайно, без малейшего риска попасть под фотообъективы папарацци. Поэтому начальные этапы переговоров какого-то члена королевской семьи с Томасом Марклом пройдут «закулисно».

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри поделили домашние обязанности К этому пришлось прибегнуть с появлением на свет их сына Арчи.

«Если все пройдет хорошо, его можно будет пригласить для частного визита. Они действуют с особой осторожностью, но готовы прийти к какому-то решению», — отмечает источник.

Однако, отмечается, что личная встреча дочери и отца, перспектива очень отдаленная.