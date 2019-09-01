Чернышев впервые вышел на лед после слухов об онкологии у Заворотнюк

Он принял участие в спектакле «Золушка», компанию ему составила Татьяна Навка.

Несколько недель назад в Сети появились слухи, что актрисе Анастасии Заворотнюк поставили неутешительный диагноз – рак мозга.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» до сих пор не высказалась на этот счет, ее близкие тоже хранят молчание. Короткий комментарий дал лишь ее концертный директор Стас Христов,заявив, что артистка здорова.

Со временем эта история обрастает все новыми и новыми слухами. Так, ранее прошла информация, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев якобы отказался участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки. Он принял такое решение, чтобы больше времени уделить возлюбленной.

Однако недавно супруг Заворотнюк все же появился на публике. Несколько снимков со спектакля «Золушка», что состоялся в Ялте, появились в блоге комика Михаила Галустяна. На фото – Чернышев и Навка на ледовой арене. Судя по снимкам, Петр был в приподнятом настроении.

Этот факт позволяет надеяться, что слухи о заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня» — лишь домыслы. Впрочем, вскоре она должна сама откровенно все рассказать – в сентябре выйдет большое интервью с Анастасией, в котором артистка наконец прояснит ситуацию.