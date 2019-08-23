Помощница Заворотнюк назвала сообщения о раке у Заворотнюк «фейком»

Женщина заметила, что Настя с ребенком отдыхает на итальянском побережье и чувствует себя нормально.

Новости о раке, обнаруженном у звезды «Моей прекрасной няни» сразу после родов, напугали всех близких и поклонников актрисы. Более того, те заметили, что Настя перестала появляться на публике, а недавно отменила и все спектакли с собственным участием.

Некоторые связали сообщения о недуге с недавней беременностью актрисы. Ведь Заворотнюк прибегла к процедуре ЭКО, которая до сих пор полностью не изучена.

Однако помощница звезды, Марина, назвала новости об онкологии «грязными слухами».

«Это фейк, на который даже не надо обращать внимания, — прокомментировала сообщения в СМИ «правая рука» актрисы. — Настя сейчас в Италии с ребенком на отдыхе. Чувствует себя нормально. Приедет в сентябре», пишет сайт «Комсомольская Правда».

Дозвонились журналисты и до самой Насти, которая назвала «бредом» сам вопрос.

Однако многие по-прежнему не спокойны. Ведь о причинах отмены спектаклей звездное семейство молчит. Кроме того, свежа в памяти и история с Жанной Фриске. Тогда певица не сразу раскрыла страшный диагноз, а плохое самочувствие списывала на послеродовые проблемы.