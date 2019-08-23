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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

По словам Стаса Христова, звезда сериала «Моя прекрасная няня» здорова.

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Анастасия Заворотнюк Фото: globallookpress.com

Поклонники обратили внимание, что 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время перестала появляться на публике, а также отменила несколько спектаклей.

Сначала полагали, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» хотела уделить больше времени дочке. Малышка появилась на свет в минувшем году. Однако позже появилась версия, что причина менее радужная – у актрисы диагностировали рак головного мозга, который стал развиваться после третьей беременности знаменитости.

Сама Анастасия на этот счет пока комментариев не давала. Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет «РЕН-ТВ».

«Я не знаю, откуда они это взяли, она здорова», — отметил представитель артистки.

Напомним, ранее сообщалось, что у Заворотнюк возникли проблемы с судебными приставами. Она задолжала им 1,6 миллиона рублей. В такую сумму оценили исполнительский сбор.

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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
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