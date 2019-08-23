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Заворотнюк сама честно расскажет о своей болезни

Большое телевизионное интервью актрисы выйдет в начале сентября.

Заворотнюк сама честно расскажет о своей болезни
АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Новость об онкологическом заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк прогремела как гром среди ясного неба. Сплетники утверждают, что теперь актрисе приходится и спектакли отменять.

Ситуацию прокомментировал концертный директор артистки Стас Христов, отметивший, что Анастасия никогда не отменяла запланированную работу. Да и сообщения о раке мозга – фейк. Однако, что произошло с последним, действительно отметенным, ситкомом «Все мужчины делают это», неизвестно и самому представителю звезды.
Вот и получается – вопросов много, ответов – нет. Но в скором времени все точки i будут расставлены. По словам Христова, сейчас артистка ведет переговоры с одним из федеральных каналов о записи большого интервью, в котором сама откровенно расскажет о своей болезни.

Напомним, некоторые коллеги Анастасии Заворотнюк считают, что здоровье актриса подорвала из-за ипотечного долга, который она брала на покупку дома. Ранее у нее прогорела затея с катком в Ялте. Словом, теперь в Сети поползли другие слухи, мол, пример Алибасова с «Кротом» может оказаться заразительным. И Анастасии такой поворот дела и история с болезнью может сыграть на руку: и былую популярность поможет возвратить, и денег подзаработать, пишет кр.ru.

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Заворотнюк сама честно расскажет о своей болезни
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