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Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств

Снимок знаменитости использовала некая Диана, которая хотела «яркой внешностью» привлечь внимание мужчин.

Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств
Настасья Самбурская Фото: globallookpress.com

32-летняя актриса Настасья Самбурская накануне удивила поклонников неприятной новостью. Звезда сериала «Универ» случайно наткнулась на сайте знакомств на девушку, которая использует ее фото.

Снимок позаимствовала некая Диана. В профиле сервиса она четко расписала, какого мужчину ищет. Оказалось, девушка предпочитает высоких и образованных молодых людей. На эту ситуацию Настасья Самбурская отреагировала с юмором.

«Сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами», — высказалась певица.

Подобные истории вряд ли заставят актрису, действительно, нервничать. За прошедшие несколько месяцев она пережила немало стрессов, после которых ситуация с фото кажется сущим пустяком.

Напомним, из-за конфликта с режиссером ей пришлось уйти из театра на Малой Бронной, где Самбурская играла не один год. Спустя какое-то время ее расстроил отец. Он объявился после долгого отсутствия, и артистка взяла все его расходы на себя, но в ответ человеческого отношения так не дождалась.

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Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств
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