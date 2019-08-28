ЗВЕЗДЫ

Самбурская в алом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Актриса в перерывах между работой нашла время, чтобы позагорать.

Самбурская в алом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Настасья Самбурская. фото: globallookpress.com

Настасья Самбурская относится к числу звезд, которые не боятся быть смешными. Ко всему прочему, актриса бывает довольно резка. Она даже придумала так называемую доску позора для хейтеров, которые критикуют ее фото в Instagram. Этим летом актриса отдохнула в Монако с подругой Натальей Рудовой, а также несколько недель провела на Самуи. В середине августа она вернулась к работе,  дебютировала в спектакле и стала сниматься в других проектах.

Однако кажется, что Настасья все же не до конца отдохнула. На днях в перерывах между работой она нашла время, чтобы позагорать. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в алом купальнике с открытой спиной и кокетливой шляпке. Она лежала на лежаке на галичном пляже. Наряд подчеркнул женственный изгиб ее тела и подтянутые бедра.

Самбурская и раньше шутила над тем, что у нее пышные формы. На этот раз многие поклонники с ней не согласились. Они считают, что у артистки привлекательная фигура. «Настя ,ты молодец! Я восхищён», «Ты очень красивая», «Ты в тренде», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на этот раз девушка была без каблуков, хотя в отпуске предпочитала дополнять купальник шпильками, чтобы привлечь внимание мужчин.

Напомним, что Настасья предпочитает хранить свою личную жизнь в секрете. Не так давно она призналась, что возлюбленного у нее нет. Пока актриса чувствует себя гармонично и без спутника жизни, а рожать детей для себя она не хочет.

А вам нравится фигура Самбурской?

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Звездный стильНастасья СамбурскаяФото в купальнике

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Самбурская в алом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
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