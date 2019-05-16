Настасья Самбурская едва не пострадала от нападения влюбленного поклонника

Актриса, а теперь и певица Настасья Самбурская давно не страдает от отсутствия внимания со стороны своих поклонников. И если в социальных сетях от навязчивых или агрессивных фанатов довольно легко избавиться, просто удалив их со своей страницы, то в реальной жизни встреча с не в меру адекватным поклонником может угрожать здоровью.

Об одном подобном случае актриса рассказала изданию «7 дней». По словам артистки, недавно один «влюбленный» бросил кирпич в ее машину и испортил ее, что расценивается как простое хулиганство, ведь прямо звезде он не угрожал убийством.

«Ждут, когда убьет… Не знала, что столкнусь с чем-то подобным. Быть актрисой иногда опасно для жизни», — признается Настасья.

Такое поведение поклонников вынудило актрису нанять охранников, чтобы обезопасить себя от таких людей. И, как оказалось не зря. Самбурская отмечает, что в интернете ее забрасывает посланиями один парень. Причем сообщения его весьма пошлые. Актриса, естественно ему не отвечает, а когда он приходит, чтобы сфотографироваться с Настасьей, она просит охранника, чтобы парня не подпускали к ней.

Напомним, борется с негативом и хамством Настасья и самостоятельно. Для этого она завела на своей странице в популярном микроблоке рубрику «Доска позора», где проучивает зарвавшихся хамов.