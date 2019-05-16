НОВОСТИ

Настасья Самбурская едва не пострадала от нападения влюбленного поклонника

Актриса наняла охрану для защиты от неадекватных фанатов.

Настасья Самбурская едва не пострадала от нападения влюбленного поклонника
Настасья Самбурская. https://www.instagram.com/samburskaya/

Актриса, а теперь и певица Настасья Самбурская давно не страдает от отсутствия внимания со стороны своих поклонников. И если в социальных сетях от навязчивых или агрессивных фанатов довольно легко избавиться, просто удалив их со своей страницы, то в реальной жизни встреча с не в меру адекватным поклонником может угрожать здоровью.

Об одном подобном случае актриса рассказала изданию «7 дней». По словам артистки, недавно один «влюбленный» бросил кирпич в ее машину и испортил ее, что расценивается как простое хулиганство, ведь прямо звезде он не угрожал убийством.

«Ждут, когда убьет… Не знала, что столкнусь с чем-то подобным. Быть актрисой иногда опасно для жизни», — признается Настасья.

Такое поведение поклонников вынудило актрису нанять охранников, чтобы обезопасить себя от таких людей. И, как оказалось не зря. Самбурская отмечает, что в интернете ее забрасывает посланиями один парень. Причем сообщения его весьма пошлые. Актриса, естественно ему не отвечает, а когда он приходит, чтобы сфотографироваться с Настасьей, она просит охранника, чтобы парня не подпускали к ней.

Напомним, борется с негативом и хамством Настасья и самостоятельно. Для этого она завела на своей странице в популярном микроблоке рубрику «Доска позора», где проучивает зарвавшихся хамов.

Вам может быть интересно:

После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов «По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием «Меня слегка разнесло»: Самбурская призналась, что не готова к пляжному сезону

Тэги:

актрисаАнастасия СамбурскаяНастасья Самбурскаяобщение с поклонникамифанаты
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настасья Самбурская едва не пострадала от нападения влюбленного поклонника
Интересно?
Поделись с друзьями: